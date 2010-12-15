В Черновцы везли партию сомнительной красной икры

Грузовой автомобиль с товарами неизвестного происхождения и сомнительного качества – красную икру и мобильные телефоны - задержали на въезде в Черновцы сотрудники отдела налоговой милиции совместно с работниками санэпидемстанции.

Как сообщили УНИАН в отделе массово-разъяснительной работы и обращений граждан ГНА в Черновицкой области, во время осмотра машины под коробами с матрешками правоохранители выявили более 300 кг крупнозернистой красной икры ориентировочной стоимостью более 200 тыс. грн. и около 500 шт. мобильных телефонов китайского производства под марками известных брендов. При этом никаких документов и сертификатов на указанную продукцию предоставлено не было.

Как объяснил водитель, груз был отправлен из Волынской области и предполагался для реализации на буковинских рынках.

По словам начальника отдела налоговой милиции ГНИ в г. Черновцы, майора налоговой милиции Сергея ГАКМАНА, если подтвердится, что изъятая продукция непригодна для питания или составляет угрозу жизни и здоровью людей, опасные товары будут уничтожены. В значительной степени от этого также будет зависеть, каким будет наказание для виновных лиц – административное или уголовное.