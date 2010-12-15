Закарпатье: иномарка столкнулась с автобусом, 4 человека травмированы

На Закарпатье автомобиль “БМВ” столкнулась с рейсовым автобусом, в результате чего четыре человека получили травмы, в том числе 3-летний ребенок.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Управлении ГАИ УМВД Украины в Закарпатской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 14 декабря на автодороге «Мукачево-Чоп». 56-летний житель Мукачево, находившийся за рулем автомобиля ВАЗ-2109, осуществил маневр поворота налево через встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем ВМВ-528.

Иномарку в результате столкновения отбросило на противоположную сторону дороги, где “БМВ”, в свою очередь, буквально лоб в лоб столкнулся с рейсовым автобусом марки ПАЗ, отметили в ГАИ, уточнив, что рейсовый автобус был практически пустой, там находились только два пассажира.

Однако в ДТП травмы получили водитель и трое пассажиров ВМВ-528.

Пострадавшие доставлены в Мукачевскую ЦРБ.

Ведется следствие.