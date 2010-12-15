Харьковщина: от удара тока погиб 2-летний ребенок
13:50, 15 декабря 2010Новости регионов
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Оставшись без присмотра
В Харьковской области от удара тока погиб двухлетний ребенок.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, трагедия произошла в одном из частных домов поселка Балабановка Богодуховского района.
Оставшись без присмотра родителей, малолетний мальчик распутывал электрическую переноску, и притронулся к оголенному проводу. От поражения электрическим током ребенок погиб.
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