В Херсоне каждый депутат взял под опеку ребенка-сироту
12:10, 15 декабря 2010Новости регионов
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В горсовете 76 депутатов
В Херсоне каждый депутат городского совета взял под опеку ребенка-сироту.
Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе мэрии областного центра.
За каждым депутатом горсовета на весь период его полномочий закреплен один ребенок-сирота из учебных заведений города, отмечается в сообщении.
В частности, в рамках опекунских обязанностей депутаты городского совета в канун празднования Дня Святого Николая уже посетили коммунальное заведение «Теремок», где воспитываются дети, лишенные родительской опеки.
***В городском совете Херсона 76 депутатов.
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