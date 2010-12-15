В Херсоне каждый депутат взял под опеку ребенка-сироту

В Херсоне каждый депутат городского совета взял под опеку ребенка-сироту.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе мэрии областного центра.

За каждым депутатом горсовета на весь период его полномочий закреплен один ребенок-сирота из учебных заведений города, отмечается в сообщении.

В частности, в рамках опекунских обязанностей депутаты городского совета в канун празднования Дня Святого Николая уже посетили коммунальное заведение «Теремок», где воспитываются дети, лишенные родительской опеки.

***В городском совете Херсона 76 депутатов.