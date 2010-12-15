Винниччина: из-за гриппа запрещены массовые мероприятия

В Винницкой области из-за гриппа запрещено проведение массовых мероприятий с привлечением большого количества населения.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Управлении прессы и информации Винницкой облгосадминистрации.

По сообщению, 14 декабря состоялось заседание чрезвычайной противоэпидемической комиссии, обусловленное усилением мер по профилактике гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций.

Заседание комиссии стало необходимым из-за того, что на 49-й неделе 2010 года, по сравнению с предыдущей 48 неделей, заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на 39% и составила 97,3 случаев на 10 тыс. населения. Ее уровень в целом на 41% превысил эпидемический порог.

По информации заместителя главного государственного санитарного врача области Степана ТОМИНА, на протяжении прошлой недели за медицинской помощью по поводу заболеваний в больницы обратилось 15 тыс. 828 чел. 70% больных составляют дети в возрасте до 18 лет.

В течение недели госпитализировано 463 человека, в том числе 425 детей.

В связи с повышенной заболеваемостью временно прекращены занятия в 84 учебных школьных и внешкольных заведениях, в том числе в Виннице во всех 42 средних общеобразовательных заведениях.