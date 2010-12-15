В г.Ривне тоже карантин из-за гриппа

Все школы г.Ривне закрыты на карантин в связи с распространением заболевания гриппом и острыми респираторными инфекциями среди школьников.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение приняла городская противоэпидемическая комиссия на основании заключения санитарно-эпидемической службы.

Сроки карантина пока не уточняют, однако медики советуют прекратить уроки по меньшей мере на две недели.

Сложная эпидемиологическая ситуация в настоящее время наблюдается в целом в девяти районах области. За прошлую неделю в больницы обратилось 12 тысяч больных. Медики призывают не заниматься самолечением, и при первых проявлениях заболевания обращаться к врачам.