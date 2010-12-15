В Полтавской области 138 школ закрыты на карантин
10:21, 15 декабря 2010Новости регионов
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Ситуация с заболеваемостью усугубилась
В Полтавской области из-за гриппа и ОРВИ 138 школ закрыты на карантин.
Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Полтавской области.
По их данным, все школы закрыты на карантин в Полтаве, Кременчуге и Лубнах, и от девяти до одной в большинстве районов.
В Полтавской областной СЭС заявили, что ситуация в области с заболеваемостью на ОРВИ и грипп на прошлой неделе усугубилась.
«За прошедшую неделю заболело уже почти 18 тыс. людей. Эпидпороговые показатели превышены на 60%», - сообщили в облСЭС.
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