В Виннице для онкобольных детей собрано почти 200 тысяч грн

В Виннице в рамках благотворительной акции, которая включала в себя благотворительный вечер «С любовью к Вам», на помощь онкобольным детям собрано почти 200 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, благотворительный вечер состоялся под патронатом председателя Винницкой областной государственной администрации Николая ДЖИГИ, председателя Винницкого облсовета Сергея ТАТУСЯКА, мэра Винницы Владимира ГРОЙСМАНА, депутата Винницкого облсовета Григория ЗАБОЛОТНОГО.

Еще за три дня до проведения благотворительного вечера небезразличные перечислили на счет Винницкой областной детской больницы 100 тыс. грн., которые будут направлены на лечение онкобольных детей.

В начале вечера на больших экранах показывали кадры из жизни больных детей, которые длительное время живут в больницах, а их родителям не всегда хватает средств на лечение. После этого проводился сбор средств и аукцион по продаже картин, эксклюзивных изделий ручной работы, наборов дисков с записями народного артиста Украины Владимира ГРИШКО, который выступал на вечере. В общей сложности было собрано 96 тыс. 822 грн., в эту сумму входят также средства, вырученные от продажи билетов на благотворительный вечер.

Мэр Винницы В.ГРОЙСМАН пообещал до 13 декабря перечислить на счет областной больницы 50 тысяч гривен.

Кроме того, средства на лечение онкобольных детей перечислил Благотворительный фонд Петра Порошенко. Также от фонда накануне дня Святого Николая больным детям передадут огромную коробку со сладостями.