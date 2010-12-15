Харьковщина: 26 мест хранения пестицидов в ужасном состоянии

В Харьковской области 26 из 59 мест хранения непригодных к использованию пестицидов и агрохимикатов находятся в неудовлетворительном состоянии.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской областной санитарно-эпидемиологической станции, такие хранилища расположены в Близнюковском, Великобурлуцком, Двуреченском, Коломацком, Нововодолагском, Сахновщинском и Чугуевском районах.

Специалисты облСЭС обратились в Главное управление агропромышленного развития Харьковской облгосадминистрации с просьбой проанализировать образцы пестицидов для решения вопроса о возможности их дальнейшего использования, а также подчеркнули необходимость выделения средств для обезвреживания непригодных пестицидов.

По данным облСЭС, всего по области в 59 хранилищах находится почти 749,1 тонн непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов. Наибольшее их количество хранится в Нововодолагском (430 тонн), Валковском (96,96 тонн) Богодуховском (70,4 тонн) районах.

В 2010 году в области обезвредили 81,1 тонны непригодных пестицидов.