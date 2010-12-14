В Черкассах в многоэтажке нашли более 1 кг ртути

В Черкассах в квартире одной из многоэтажек микрорайона “Таможня” обнаружили более одного килограмма ртути.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник гражданской обороны города Черкассы Юрий КРИВОШИЯ, ртуть стала капать с потолка при демонтаже старых балконных рам.

В частности, рассказал он, владельцы квартиры начали ремонт на балконе, и когда рабочие демонтировали панели, с потолка стала капать ртуть. До этого она была словно загерметизована в панели.

После обнаружения ртути сразу же вызвали работников МЧС. Они собрали килограмм ртути на балконе, при дальнейшем обследовании квартиры обнаружили еще 100 граммов.