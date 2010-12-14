В Киеве столкнулись маршрутка и троллейбус: люди получили травмы
18:22, 14 декабря 2010Новости регионов
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На проспекте Ватутина
В Киеве произошло столкновения маршрутки и троллейбуса.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в 06.40 на проспекте Ватутина (Днепровский район).
Водитель автобуса "Богдан" совершил столкновение с троллейбусом, который двигался впереди. По предварительным данным, водитель маршрутного такси не соблюдал безопасную дистанцию движения.
В результате ДТП водитель и двое пассажиров автобуса "Богдан" с телесными повреждениями разной степени тяжести были доставлены в больницу.
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