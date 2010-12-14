В Тернопольской области закрыты 50 школ

В Тернопольской области в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ закрыты 50 школ и 31 внешкольное заведение.

Как сообщил корреспонденту УНИАН главный государственный санитарный врач Тернопольской области Степан ДНИСТРЯН, в частности, закрыты 37 школ и 31 внешкольное заведение в Тернополе, а также 13 школ в 7 районах области (Чертковском, Лановецком, Збаражском, Бучачском, Бережанском, Теребовлянском, Тернопольском).

По состоянию на 14 декабря уровень заболеваемости составляет 66,5 на 10 тыс. населения при эпидпороге 74,6 случаев на 10 тыс. населения.

По данным С.ДНИСТРЯНА, превышение эпидпорогпа без объявления эпидемии зафиксировано в Чертковском и Борщевском районах, а также в Тернополе. «За прошлую неделю в области заболело 7,135 тыс. чел., это на 25% больше, чем за предыдущую. Среди больных – 63% детей, в том числе 47% школьников. Госпитализированы за неделю 312 чел., в частности 199 детей», - рассказал С.ДНИСТРЯН.

Вместе с тем, добавил он, 13 декабря было возобновлено занятие в двух школах (Монастыриский и Тернопольский районы), в двух детсадах (Теребовлянский и Гусятинский районы) и 17-ти классах Залещикского и Тернопольского районов.

С.ДНИСТРЯН отметил, что ежедневно осуществляется лабораторный контроль по выявлению возбудителей гриппа. «За декабрь 2010 года проведены 218 исследований в лаборатории областной санстанции, методом полимеразно-цепной реакции выявлены 8 случаев гриппа «В». Другими методами выявлены в одном из 555 исследований возбудитель сезонного гриппа «А», в 13 случаях – гриппа «В» и в 32 случаях грипповидные заболевания», – сообщил С.ДНИСТРЯН.