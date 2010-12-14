В Киеве школы не будут закрывать на карантин

В Киеве заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю выросла на 16,9%, но эпидемический порог не превышен.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на начальника Главного управления здравоохранения КГГА Раису МОИСЕЕНКО.

За прошлую неделю в Киеве зарегистрированы 26 тыс. 944 больных гриппом и другими ОРЗ (из них 18 тыс. 281 – детей). Показатель заболеваемости ниже эпидпорога на 20%.

«Рассматривая динамику заболеваемости, можно прогнозировать, что карантина удастся избежать, и мы войдем в нормальный каникулярный период», - отметила Р.МОИСЕЕНКО.