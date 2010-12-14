В Винницкой области мужчина попал под электричку и остался жив.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Винницкой области, 12 декабря около 21.20 из дежурной больницы железнодорожной станции Казятин поступило сообщение о том, что в 18.30 в приемное отделение больницы доставлен 32-летний житель села Махаринцы Казятинского района.

По предварительным данным, мужчина при переходе через железнодорожные пути на ст. Козятин попал под вагон электропоезда «Фастов-Казятин». В результате он получил сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

В настоящее время пострадавший в тяжелом состоянии находится в реанимации.