Мужчина попал под электричку и остался жив
12:36, 14 декабря 2010Новости регионов
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Сейчас в реанимации
В Винницкой области мужчина попал под электричку и остался жив.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Винницкой области, 12 декабря около 21.20 из дежурной больницы железнодорожной станции Казятин поступило сообщение о том, что в 18.30 в приемное отделение больницы доставлен 32-летний житель села Махаринцы Казятинского района.
По предварительным данным, мужчина при переходе через железнодорожные пути на ст. Козятин попал под вагон электропоезда «Фастов-Казятин». В результате он получил сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.
В настоящее время пострадавший в тяжелом состоянии находится в реанимации.
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