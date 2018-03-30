Закарпатье опять поплыло

Из-за сильных осадков, которые прошли по Закарпатью, в регионе за несколько дней подтопило свыше тысячи домов, несколько сот гектаров полей, вода снесла десятки мостов и берегоукреплений. Двести человек уже отселили из опасных зон. Но самое страшное, что один человек упал в воду и пропал без вести...

Неделя осадков – и Закарпатье опять накрыла большая вода. Люди шокированы, многие сравнивают нынешнюю стихию со страшным наводнением 1998 года, когда так же внезапно, буквально за несколько дней сильных осадков, реки разлились до невиданных масштабов.

По оперативным данным Центра пропаганды Главного управления МЧС в Закарпатской области, к утру субботы, 11 декабря, на территории 42 населенных пунктов Свалявского, Виноградовского, Воловецкого, Межгорского, Хустского, Перечинского, Тячевского, Иршавского, Раховского и Мукачевського, Береговского районов Закарпатской области остаются подтопленными 17 жилых домов 431 подвальное помещение жилых домов. Полностью разрушены 3 железобетонных моста сельского значения, обнаружены незначительные повреждения 4 железобетонных и 9 деревянных мостов.

Большая вода накрыла почти 900 гектаров сельскохозяйственных угодий, повреждено свыше 2 тысяч погонных метров берегоукреплений и 6,2 тысяч метров погонных автодорог.

Кроме того, к утру из 20 населенных пунктов полностью и 10 частично в пятницу отключенных от электроснабжения остаются всего 4. Не работает около 15 АТС. Поблизости с. Беловарцы Тячевского району из-за проседания почвы поврежден газопровод среднего давления (диаметр трубы 300 мм), в результате чего без газоснабжения, а соответственно – без тепла и возможности приготовить еду - остались два населенных пункта.

Через переувлажнения почв в области начались оползни и сели. В нескольких местах оползни даже частично перекрыли автомобильные дороги, хотя спасатели и дорожники оперативно их расчищали.

В школе села Колочава, где училось 45 детей, вода снесла стену. Учеников и имущество успели вывести. На Закарпатье не работают 33 школы, девять садиков, три института и два ПТУ.

Люди в чрезвычайных условиях

За время с предыдущих паводков до сих пор люди многому научились, по крайней мере тому, что самим себя тоже нужно защищать. Многие из них даже собственные средства вкладывали в строительство берегоукреплений и дамб. Иван Кополовец из одного из сел на Тячевщине рассказывает - больше 50 тысяч гривен вложил в строительство берегоукрепления близ своего жилища. «Вода пришла – снесла все «моргнуть не успел», - жалуется немолодой человек.

Мария Крайняй из села Каменское Иршавского району полностью шокирована, женщина плачет: «Вы даже не представляете, как увидеть такую страшную картину, когда вода в один миг забирает, сносит все то, что таким тяжелым трудом на протяжении всей жизни наживалось!»

Еще в одном из сел того же района в отрезанном водой от цивилизации дома оказалась женщина на 38-40 неделе беременности. Возле нее дежурит акушерка, роженица в панике, ведь автомобиль к ней не доберется. Спасатели сначала хотели забрать женщину вертолетом, но этого не позволили сложные погодные условия. Врачу пришлось добираться к женщине через горы и лес.

Но самая большая трагедия произошла еще 8 декабря вечером близ села Ганичи Тячевского району: водитель автомобиля ГАЗ-52, который перевозил баллоны сжиженого газа, не справился с управлением и съехал с пятиметрового обрыва в г. Теребля. Глубина реки здесь около 3 метров. Вскоре автомобиль нашли ниже по течению, но ввиду чрезвычайной скорости воды не могли вытащить из реки. Судьба водителя так и неизвестна, пока его считают пропавшим без вести. Работники ГУ МЧС проводят поисковые работы.

Людей отселяют из опасных зон

«Вода стала резко прибывать в ночь с четверга на пятницу», - рассказывает Мария, жительница села Каменка, Иршавского района. – «Причем прибывала с такой скоростью, что людей начали срочно эвакуировать. У нас в доме вода поднялась, видимо, до двух метров. Мы вместе с детьми ночью шли просто водным путем. Взяли самое необходимое – уцелевшую еду, паспорта – и к родственникам ночевать...»

Село Каменка – одно из наиболее пострадавших от паводка. В плену водной стихии здесь оказались больше ста человек, почти 20 из них – дети. Спасатели успели вовремя эвакуировали крестьян. Теперь в этом селе и других пострадавших на лодках добираются до домов, вывозят ценные вещи и документы.

Несмотря на это, чрезвычайно сложная ситуация на Тячевщини в селе Ольховцы. Сообщение об опасности затопления целого населенного пункта ввиду угрозы прорыва дамбы спасатели получили еще утром 9-го декабря. Как рассказал помощник начальника ГУ МЧС в Закарпатской области Федор ФИЛИП, в селе Ольховцы вода подмыла почти сотню метров мокрого подкоса правобережной дамбы на реке Тересва, и возникала опасность прорыва длиной 40-50 метров. «При прорыве дамбы могут быть подтоплены 305 дворохозяйств на восьми улицах населенного пункта. Потому на заседании Тячевской районной комиссии по чрезвычайным ситуациям принято решение о временном отселении 1200 людей в безопасную зону с. Ольховцы», - уточнил Ф.Филипп. По его словам, на месте повреждения дамбы сразу стали работать спасатели и работники Закарпатского облводхоза. Теперь к родственникам и в административные здания отселили уже полтысячи лица, еще отселены свыше 490 людей, дома которых попадают в зону подтоплений, из других районов области.

«Хоть в этот раз о воде подумали»

Люди рассказывают, всегда при наводнениях наибольшая проблема – чистая питьевая вода и пища.

Если вода отрежет село от цивилизации или снесет мост, по которому ездят в населенный пункт, – все, беда! Сейчас подтоплены грязными паводковыми водами более четырехсот колодцев, из которых люди пьют воду. Из-за непогоды и сопутствующих проблем приостановлена работу Хустского и Межгорского водозаборов, а это значит, что без воды остались жители двух райцентров – Хуста и Межгорья. Но власть спохватилась вполне оперативно, практически сразу воду в райцентры стали подвозить машинами. Очевидно, научило таки весеннее наводнение, когда из-за затопленных колодцев без питьевой воды остались жители нескольких населенных пунктов Мукачевского района: люди выкупили всю обычную и минеральную воду в магазинах, и только когда о проблеме написали средства массовой информации, людям догадались подвозить чистую воду.

Все службы работают согласованно

Увы, уже наученные работать оперативно и согласованно – благодаря опыту ликвидации последствий паводков в прежние годы. Так, по данным Ф.Филипа, в регионе работают областная и районные комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций, силами служб района проводится ликвидация последствий чрезвычайной ситуации – организация проезда по автодорогам области, восстановление автодорог, берегоукреплений и мостов, восстановление электроснабжения населенных пунктов.

К аварийно-восстановительным работ привлечены территориальные подразделения МЧС, бригады коммунальных служб, Закарпатское областное производственное управление мелиорации и водного хозяйствя, ОАО ЭК «Закарпатьеоблэнерго», ОАО «Закарпатгаз», ЗФ ОАО «Укртелеком», ГП «Закарпатоблавтодор» (всего 1138 чел. и 235 ед. техники, в том числе от МЧС Украины 86 чел. личного состава, 24 ед. техники).

В то же время, по оперативным данным от пресс-центра Закарпатской ОГА, оперативно работают санэпидемстанция (готовит лекарства от гриппа и инфекционных болезней, потому что из-за переохлаждения стали болеть деть). В СЭС убеждают, что средств для дезинфекции колодцев тоже хватает. Как только сойдет вода, медики начнут обходы по дворам, будут раздавать лекарства и обследовать людей.

«Для действий в вероятных зонах возможного подтопления проведены расчеты и приведены в готовность силы и средства МЧС. Население районов области постоянно информируется о сложившейся ситуации и применяемых властью мерах для нормализации обстановки», - уточнил помощник начальника ГУ МЧС в Закарпатской области.

Так же постоянно работает областная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Глава Закарпатской ОГА Александр ЛЕДИДА уже вторые сутки ездит по области – посещает пострадавшие районы и контролирует ход спасательных работ.

Нынешнее наводнение нанесет больше вреда, чем стихия 2001 года

Такое мнение выражают уже сегодня специалисты. По словам руководителя Закарпатского облводхоза Владимира ЧИПАКА, например, в Иршавском районе, который сейчас от воды страдает больше всего, подобного наводнения уже не видели несколько десятков лет. «Уровень воды в реке Боржаве в этом году выше, чем во время паводка 2001-го», - уточнил главный водохозяйственник Закарпатья.

В то же время специалисты говорят, что хотя ситуация контролируется, радоваться от того, что вода начала спадать еще очень рано. Потому что если из горных районов наводнение уже отступает, то ждут его теперь в низинных регионах – докатываются паводковые волны, опасно поднимая низинные течения Латорицы и Тисы. Правда, специалисты заверяют, что здесь проблем не должно возникнуть. «Тиса пока еще сравнительно спокойная, - рассказывает В.Чипак. – По Тисе, если бы не реконструкция 7 км дамбы в Королеве, дамбы от Вилка до Береговского района длиной 9 км, то мы бы имели ситуацию как в 2001 году – десятки сел под водой».

По данным пресс-центра Закарпатской ОГА, оценивать убытки и определять суммы компенсаций начнут уже через несколько дней. Для этого уже созданы специальные комиссии. «Комиссия создана в каждом районе, но пока вода не спадет и к домам нельзя будет подойти – а это, по прогнозам метеорологов будет где-то через 2 дня, – комиссии работу начать не смогут, - рассказал глава Закарпатской ОГА Александр ЛЕДИДА.

И о прогнозах. Синоптики говорит – дождей по Закарпатью больше не будет. Поэтому ситуация не будет нагнетаться. Но ударят морозы, что в данной ситуации ничем не лучше: это, говорят спасатели, осложнит спасательные и восстановительные работы, ведь мокрые стены домов могут не выдержать натиска холодов.

Наталия Петервари, Ужгород