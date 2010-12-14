Донеччина: в 92-х школах приостановлены занятия

В Донецкой области в 92-х общеобразовательных школах из-за повышения уровня заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями учащихся приостановлены учебные занятия.

Об этом УНИАН сообщили в областной санитарно-эпидемиологической станции со ссылкой на главного государственного санитарного врача Донецкой области Виктора ДЕНИСЕНКО.

Согласно сообщению, в связи с высоким уровнем заболеваемости гриппом и ОРВИ местными органами исполнительной власти по представлению территориальных учреждений санэпидслужбы по состоянию на 13 декабря полностью приостановлен учебный процесс в 62 школах (23 тыс. 736 учащихся) в городах: Селидово, Новогродовка, Снежное, Артемовск, Дружковка, Дебальцево, Красноармейск и частично приостановлена учеба в 30-ти школах в 62-х классах (1 тыс. 286 учащихся) 8 административных территорий.

В облСЭС подчеркнули, что в Донецкой области продолжается постепенное увеличение заболеваемости ОРВИ и гриппом. Так, за последнюю неделю было зарегистрировано 30,1 тыс. случаев, что на 20,1% больше уровня предыдущей недели и меньше на 29,2% аналогичного периода 2009 г. При этом общий показатель заболеваемости (68,1 на 10 тыс. населения) остается ниже уровня эпидпорога на 14,2%.

Превышение эпидемического порога (менее 50%) отмечается на 13 (29,5%) административных территориях области. При этом большинство заболевших составляют дети - 71%.