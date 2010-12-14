В Черновцах возобновлена учеба в школах после карантина

В общеобразовательных, дошкольных и внешкольных учреждениях Черновцов с 13 декабря возобновлен учебно-воспитательный процесс.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение приняла городская чрезвычайная противоэпидемическая комиссия, учитывая то, что за минувшую неделю заболеваемость среди детей школьного и дошкольного возрастов в областном центре уменьшилась в 1,2 раза.

Напомним, что первые пять школ в Черновцах были закрыты на карантин 4 декабря, а с 6 по 13 декабря в Черновцах был введен карантин во всех общеобразовательных школах, дошкольных и внешкольных учреждениях.

В течение прошлой недели по сравнению с позапрошлой, по данным комиссии, общий уровень заболеваемости в городе снизился на 7,1% за счет детей; в частности, среди детей до 18 лет он снизился на 14%. Однако, при таком незначительном уменьшении общего уровня заболеваемости на прошлой неделе в городе наблюдалось превышение эпидемического порога на 24,2%.

Вместе с тем, учитывая превышение эпидемического порога, во всех заведениях образования Черновцов будет усилено проведение санитарно-гигиенических, противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий. И в дальнейшем будет ограничиваться проведение культурно-массовых мероприятий с участием детей в закрытых помещениях.