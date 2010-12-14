Крым: из-за халатности матери погиб младенец

В Крыму прокуратура возбудила уголовное дело по факту злостного невыполнения родительских обязанностей женщиной, что привело к гибели младенца вследствие полученных при падении травм.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

„Установлено, что мать не смотрела за ребенком, ограничивала его в еде и одежде, оставляла надолго одного, а от социальных служб, которые пытались вмешаться в ситуацию, пряталась”, - говорится в пресс-релизе.