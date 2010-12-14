Крым: из-за халатности матери погиб младенец
08:18, 14 декабря 2010Новости регионов
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Прокуратура возбудила дело
В Крыму прокуратура возбудила уголовное дело по факту злостного невыполнения родительских обязанностей женщиной, что привело к гибели младенца вследствие полученных при падении травм.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
„Установлено, что мать не смотрела за ребенком, ограничивала его в еде и одежде, оставляла надолго одного, а от социальных служб, которые пытались вмешаться в ситуацию, пряталась”, - говорится в пресс-релизе.
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