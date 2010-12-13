В Шостке на период карантина для школьников будут телеуроки

В городе Шостка Сумской области во время карантина в местных школах дети будут учиться по телевизионным урокам муниципальной телерадиокомпании.

Как сообщили УНИАН в Шосткинском горсовете, решением членов комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям в городе по 18 декабря приостановлены занятия в школах. Также запрещено проведение внешкольных мероприятий. Кроме того, в Шостке ограничено проведение массовых мероприятий.

Такое решение было принято в связи с тем, что эпидемический порог заболеваемости гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями был превышен в 1,5 раза.

На муниципальной ТРК «Акцент» открывается телешкола. В период вынужденных каникул, как и в прошлом году, учащиеся будут иметь возможность продолжить занятия в телевизионном режиме.

Трансляция уроков начнется с 14 декабря. Продолжительность каждого занятия - 10-15 минут. Начало телевизионных уроков - в 19.00, с повтором на следующий день в 08.20.

Всего планируется провести 15 телезанятий по различным предметам.