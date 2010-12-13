В Житомирской области снова случай коровьего бешенства

В Житомирской области снова зарегистрирован случай бешенства у коровы, в селе объявлен карантин.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил работник пресс-службы Главного управления МЧС Украины в Житомирской области Сергей УЛАНОВ.

В частности, по его словам, случай бешенства у коровы зарегистрирован в селе Нарцисовка Красноармейского района в частном хозяйстве местного жителя.

Четырех жителей села, которые контактировали с больным животным, медики госпитализировали в Красноармейскую районную больницу и сделали им профилактические прививки.

Государственная чрезвычайная противоэпизотическая комиссия при Красноармейской районной госадминистрации ввела карантинные ограничения из-за бешенства на территории села Нарцисовка, а также на прилегающей территории в радиусе 5 км (ограничение на ввоз и вывоз животных, продуктов и тому подобное).

Как сообщал УНИАН, в конце октября в селе Кутище Житомирской области в двух разных домохозяйствах были выявлены больные бешенством корова и телка. 6 ноября в селе ввели карантин. Были госпитализированы 19 человек, которые контактировали с больными бешенством животными.

Установлено, что тогда животных покусали бешеные лисы, которых очень много в северных районах Житомирской области.