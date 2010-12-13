Львовщина: карантин введен в 248 школах

В Львовской области с целью недопущения распространения заболеваемости ОРЗ временно прекращены занятия в 248 школах.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской областной государственной администрации.

По данным заместителя главного санитарного врача Львовской области Олега КОГУТА, средний показатель заболеваемости ОРЗ по Львовской области не превышает эпидемического порога. В Львове эпидемический порог заболеваемости ОРЗ превышен в 1,3 раза. Превышение эпидпорога зарегистрировано на 8 административных территориях. В области проведена прививка почти 5 тыс. 600 медицинским работникам.

«Ситуация в области находится на постоянном контроле Львовской ОГА, предпринимаются необходимые ограничительные меры», - сказал, в свою очередь, первый заместитель председателя Львовской ОГА Мирон ЯНКИВ.