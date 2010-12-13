Запорожье: число заболевших гриппом и ОРВИ увеличилось на 10,5%

В Запорожской области за неделю число заболевших гриппом и ОРВИ увеличилось на 10,5% - до 7 тыс. 293 человек.

Об этом сообщили УНИАН в Запорожской областной санэпидемстанции.

"Наиболее высокий рост заболеваемости среди школьников, которые составляют 43,9% (3 тыс. 201 человек) всех заболевших", - сообщили в облСЭС, отметив, что еще на прошлой неделе заболевшие дети школьного возраста составляли 41,1% общего числа всех, кому поставлен диагноз ОРВИ или грипп.

В целом же, по данным облСЭС, в Запорожской области заболевшие дети в возрасте до 14 лет - дошкольники и школьники - составляют 62,4% (4 тыс. 548 человек) всех заболевших жителей области.