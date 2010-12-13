Керчь: от неосторожного обращения с обогревателем погиб мужчина

В Керчи в результате неосторожного обращения с бытовым обогревателем погиб 26-летний мужчина.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК, несчастный случай произошел вечером 12 декабря. "Мужчина пользовался обогревателем, который находился рядом с ним. Потеряв равновесие, он упал на открытую спираль и получил обширные ожоги", - сообщили в пресс-службе МЧС. Мужчина погиб до прибытия скорой помощи. Ведется следствие.