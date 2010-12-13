В центре Львова трамвай сошел с рельсов и врезался в маршрутку

Сегодня около 9.30 в центре Львова, на проспекте Свободы, трамвай сошел с рельсов и врезался в маршрутное такси. Пострадали 8 человек.

Главный врач Львовской станции скорой медицинской помощи Наталия ПОВАЖУК сообщила УНИАН, что трое людей в тяжелом состоянии госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи, еще трое – в 8-ю клиническую больницу, один человек отказался от госпитализации.

«5 лиц сейчас находятся в травматологическом пункте», - сказал главный врач коммунальной городской клинической больницы скорой медицинской помощи Мирон БОРИСЕВИЧ.

Водитель трамвая получил производственную травму.

Обстоятельства, приведшие к схождению трамвая с рельсов, выясняют работники милиции.