Перинатальный центр в Ровно получил новое оборудование

Ровенский областной перинатальный центр получил оборудование почти на полмиллиона гривен для реанимации новорожденных от детского фонда ООН ЮНИСЕФ.

Как передает корреспондент УНИАН, новое оборудование фонда - а это реанимационный стол, инкубатор, фототерапевтическая лампа и аппарат искусственной вентиляции легких - установлено в отделении интенсивной терапии новорожденных.

Ровенская область - одна из наиболее потерпевших от аварии на Чернобыльской атомной станции, поэтому, по мнению специалистов международного фонда, именно здесь есть необходимость в качественном медицинском оборудовании.

Кроме того, по их словам, в области есть и мощный ресурс специалистов. Так, из десяти детей, родившихся в этом году в центре преждевременно и с чрезвычайно маленьким весом, выжили четверо, а это достаточно высокий показатель. Новое же оборудование поможет спасти еще больше маленьких жизней.

ЮНИСЕФ сотрудничает с ровенским перинатальным центром уже 2 года. Благодаря фонду местные специалисты прошли ряд тренингов, их научили работать по современным технологиям на новом оборудовании.

Однако, по мнению главного врача перинатального центра Виктории ЕНИКЕЕВОЙ, заведению еще не хватает оборудования на сумму почти 14 миллионов гривен. По словам медиков, государство пообещало, согласно специальной программе, полностью оснастить перинатальные центры Украины в ближайшие годы. Что именно из необходимого оборудования центр получит, будет известно в феврале 2012 года - именно тогда, согласно графику, дойдет очередь и Ровенщины.

ЮНИСЕФ также работает и в селах Ровенской области, где с помощью фонда внедряют уникальный проект относительно создания семейных центров, которые должны предоставлять базовые комплексные услуги.

Справка УНИАН. С 2007 года Украина перешла на стандарты Всемирной организации здравоохранения, согласно с которыми новорожденный считается живым, если он родился с весом от 500 граммов. Оборудование фонда ООН ЮНИСЕФ помогает этим малышам выжить.