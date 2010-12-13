Свыше 60 школ Ровенской области закрыли на карантин

Распространение заболевания на грипп влечет массовое закрытие школ в Ровенской области.

Как передает корреспондент УНИАН, на карантин уже отправили учеников свыше 60-ти учебных заведений области.

Больше всего школ не будет работать со следующего понедельника, 13 декабря, в Костопольском районе - 39. В Ровно из-за высокой заболеваемости на грипп и острые респираторные инфекции городская противоэпидемическая комиссия на 2 недели приостановила занятие в трех школах.

Кроме этого, три района области попали под запрет проводить массовые мероприятия.