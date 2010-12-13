В Запорожье 150 тысяч человек остались без воды

В Запорожье около 150 тысяч жителей сегодня ночью остались без централизованного водоснабжения из-за порывов на водоводах местного водоканала.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Запорожской облгосадминистрации, 13 декабря в 00.00 на перекрестке улиц Кочубея и Анапская произошел порыв водовода диаметром 1200 мм, в связи с чем в 6.10 было прекращено централизованное водоснабжение холодной водой в Хортицком районе Запорожья.

Через час после данной аварии произошел еще один серьезный порыв в системе водоснабжения Запорожья. "В час ночи на ул. Ладожской произошел порыв водовода диаметром 700 мм. Без холодного водоснабжения осталось около 40 многоэтажных жилых домов", - говорится в сообщении.

Специалистами городского коммунального предприятия "Водоканал" ведут работы по устранению последствий аварийных ситуаций. В оставшийся без водоснабжения Хортицкий район и часть Ленинского района организован подвоз питьевой воды автоцистернами.