В Николаеве открыт пункт обогрева для бездомных

Сегодня в Николаеве, в бомбоубежище Дома быта «Юбилейный» открылся пункт обогрева и ночлега для бездомных граждан.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник городского управления по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Александр ГЕРАСИМЕНЯ, на оборудование этого бомбоубежища под ночлежку потрачено около 90 тыс. грн. Восстанавливалось оно по программе ремонта защитных сооружений города, и лишь затем было принято решение обустроить здесь пункт обогрева для бездомных.

В помещении установлены 20 двухъярусных деревянных коек, сидячих мест рассчитано для 60 человек, максимум ночлежка вместит около 100 посетителей. Здесь оборудованы столовая, умывальник, туалет. Есть место для медосмотра и дезинфекции. Работники социальной службы заготовили одежду для посетителей, а также собрали аптеку, принесли книги, настольные игры, поставили елку.

В ночлежке будут дежурить медики, дважды в день постояльцы смогут поесть горячей пищи, их осмотрит врач и предоставит необходимую помощь. Милицейский наряд будет посещать приют несколько раз в день.

Как отметил А.ГЕРАСИМЕНЯ, кроме этого пункта обогрева, в Николаеве также будут работать два подобных заведения в разных районах.

С 10 декабря, по прогнозу синоптиков, в Николаеве и области ожидаются морозы ночью до 5-10 градусов, ветер, снегопады и гололед.