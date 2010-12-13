В Ивано-Франковске запретили петарды на Новый год

В Ивано-Франковске запрещена реализация и использование петард.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщили в Ивано-Франковском горисполкоме.

В частности, этот запрет касается периода новогодних и рождественских праздников.

Согласно предоставленной информации, с целью «предотвращения несчастных случаев, причинения жителям города физического, психологического и морального вреда распоряжением городского председателя от 6 декабря в Ивано-Франковске запрещена реализация предприятиями торговли и использование в общественных местах, местах массового отдыха жителей города петард и других взрывоопасных устройств».

Контроль над выполнением данного запрещения относительно реализации и использования петард и других взрывоопасных устройств на улицах, площадях и других общественных местах Ивано-Франковска будет осуществлять городской отдел УМВД Украины в Ивано-Франковской области.