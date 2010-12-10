В Тернополе карантин из-за гриппа и ОРВИ

В Тернополе с 13 декабря приостановлены занятия в школах в связи с заболеваемостью детей гриппом и ОРВИ.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании чрезвычайной противоэпидемической комиссии при городском совете.

Этим решением также предусмотрено ограничить проведение массовых мероприятий в дошкольных учебных заведениях.

Главный государственный санитарный врач города Владимир ПАНИЧЕВ отметил, что показатель заболеваемости составляет 131,9 на 10 тыс. населения (при расчетном показателе эпидпорога 102,9 случаев на 10 тыс. населения – УНИАН). По его данным, среди общего количества больных 28% - дети, среди общего количества больных детей 56% составляют школьники. Соответственно, было принято решение о приостановке занятий в школах.

«Это не карантин. Мы просто принимаем меры, чтобы не допустить эпидемии и приостановить распространение заболеваемости среди детей», - отметил В.ПАНИЧЕВ.

На какой именно срок приостановлены занятия члены комиссии не определили. Лишь обусловили, что будут отслеживать уровень заболеваемости среди детей, и когда он пойдет на убыль, занятия в школах возобновятся.

Всего с 1 декабря в школах Тернополя было закрыто 17 классов в 6 школах.

Кроме этого, во время заседания комиссии В.ПАНИЧЕВ обратил внимание руководства управления транспорта на то, что большинство водителей маршрутных автобусов ездят без марлевых повязок, тогда как водители ежедневно контактируют с большим количеством людей. Поэтому было дано указание исправить эту ситуацию.

Как сообщал УНИАН, в Тернополе с 1 декабря уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превысил эпидпорог. В связи с этим чрезвычайная эпидемкомиссия рекомендовала в заведениях образования, ресторанного хозяйства, общественном транспорте ввести масочный режим как меру предэпидемического периода.