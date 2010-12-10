Запорожье: от отравления угарным газом погибли два человека

В Запорожской области в результате отравления угарным газом погибли два человека, еще один госпитализирован.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Запорожской области, вечером 9 декабря в дежурную часть Мелитопольского горотдела милиции поступило сообщение о том, что в одном из частных домов в городе обнаружены мертвыми две женщины и мужчина с признаками отравления.

"Как выяснилось в ходе следствия, в одной из частей дома на трех хозяев проживал одинокий 58-летний мужчина, который вечером растопил печку, эксплуатирующуюся с грубым нарушением правил пожарной безопасности, о чем свидетельствуют закопченные стены комнаты. Через многочисленные трещины в дымоходе и печи угарный дым попадал в комнаты. Для 53-летней хозяйки и ее 17-летней дочери этот вечер стал последним: они отравились угарным газом. Мужчину с легким отравлением каретой скорой направили в городскую больницу", - сообщили в МЧС.