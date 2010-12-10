Киевщина: при столкновении двух автомобилей погиб человек

В Киевской области в результате столкновения двух автомобилей погиб один человек, еще четверо получили травмы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера на автодороге Киев - Знаменка неподалеку от с. Лесники Киево-Святошинского района.

Водитель автомобиля "Suzuki Swift" не выбрала безопасную скорость, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем "Great Wall Safe".

В результате ДТП водитель автомобиля "Suzuki" погибла на месте происшествия, а водитель и трое пассажиров автомобиля "Great Wall Safe" получили телесные повреждения разной степени тяжести, с которыми госпитализированы в местную больницу.

Ведется следствие.