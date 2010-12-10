Хмельниччина: автобус столкнулся с иномаркой, 4 человека травмированы

В Хмельницкой области в результате столкновения автобуса с автомобилем четыре человека получили травмы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера в 20.30 на автодороге Новоград-Волынський – Староконстантинов.

Водитель рейсового автобуса "Mercedes-Benz 609" не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Mercedes-Benz 310".

В результате ДТП водитель и один пассажир автобуса "Mercedes-Benz 609", а также водитель и один пассажир автомобиля "Mercedes-Benz 310" получили телесные повреждения разной степени тяжести, с которой были доставлены в больницу г. Полонное.

Автобус "Mercedes-Benz 609" следовал по маршруту "Полонное - Понинка". На момент совершения ДТП в автобусе находились 12 пассажиров. Расследование продолжается.