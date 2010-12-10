Тернопольщина: обесточено 12 населенных пунктов
13:49, 10 декабря 2010Новости регионов
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В Тернопольской области в результате осложнения погодных условий остались без электроснабжения 12 населенных пунктах.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций областной государственной администрации.
По данным управления, обесточивание произошло в результате срабатывания защитной автоматики на электроподстанциях, что привело к их аварийному отключению.
Сейчас над возобновлением электроснабжения работают ремонтные бригады «Тернопольоблэнерго».
По данным управления, в Гусятинском районе обесточено 6 населенных пунктов, в Кременецком – 3, Подволочиском – 2, Монастырисском – 1.
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