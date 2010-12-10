Волынь: эпидпорог превышен в 4 районах и 2 городах

В Волынской области эпидемический порог превышен в четырех районах и двух городах - Луцке и Ковеле.

На сегодняшний день количество больных гриппом и ОРВИ, которые обратились с жалобами к врачам, составляет 30 631, из них почти 60% - дети, сообщили УНИАН в областном управлении здравоохранения.

За последние сутки с жалобами к медикам обратились 1 867 чел., за предыдущие сутки - 2 099 чел.

Как сказала заместитель начальника областного управления здравоохранения Мария ГОГОША, в Киверцивском районе эпидпорог превышен на 34%, в Ковеле - на 59%, Локачинскому - на 45%, Луцке - на 26%.

В Луцке закрыты на карантин пять школ, в Ковеле - одна школа и еще три класса в другой.

В Луцке уровень заболеваемости острыми респираторными заболеваниями составляет 161,1 на 10 тысяч населения, тогда как эпидемический порог составляет 143 на 10 тысяч населения.