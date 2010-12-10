В Закарпатье подтоплены дома

По состоянию на 17.00 в Закарпатской области из-за ненастья подтоплены 1117 домохозяйств в 8 районах.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил помощник начальника ГУ МЧСУ в Закарпатской области Федор ФИЛИП.

По его информации, подтопления зафиксированы на территории Виноградовского, Воловецкого, Межгорного, Хустского, Тячевского, Иршавского, Раховского и Мукачевського районов.

Также подтоплены 121 га сельскохозяйственных угодий, повреждены свыше 305 погонных метров берегоукреплений и 6 тысяч погонных метров автодорог.

Кроме того, по данным Ф.ФИЛИПА, разрушены 4 железобетонных и 1 деревянный мосты.

Без электроснабжения остаются восемь населенных пунктов, приостановлена робота Хустского и Межгорного водозаборов.

К ликвидации последствий ненастья привлечены 1129 чел. и 235 единиц техники.