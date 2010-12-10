Какая вода в наших бюветах?

В Киеве до 15 декабря проанализируют состояние бюветных комплексов.

Об этом говорится в распоряжении Киевской городской госадминистрации от 2 декабря “Об упорядочении деятельности бюветных комплексов артезианского водоснабжения в городе Киеве”, текст которого имеется в распоряжении УНИАН.

Согласно документу, провести анализ поручено КП “Киевкоммунсервис”, которое должно определить целесообразность дальнейшего функционирования бюветных комплексов или необходимость замены недействующего оборудования, установления фильтров очистки воды с последующим введением их в эксплуатацию.

Решение принято в соответствии с решением Киевсовета от 16 сентября “О даче согласия на бесплатное принятие в коммунальную собственность территориальной общины города Киева комплексов бюветного водоснабжения” в связи с динамическим развитием инфраструктуры столицы, а также с целью упорядочения деятельности и обеспечения надлежащего уровня содержания и улучшения качества работы бюветных комплексов.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2009 года на расширенном заседании коллегии Киевской горгосадминистрации первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО обратился к представителям соответствующих структур в районах города с предложением передать на баланс столицы те артезианские скважины, которые они не в состоянии обслуживать. Он отметил, что власть Киева готова принять на баланс все бюветные комплексы в столице.

Он отметил, что ситуация нуждается в решении, поскольку из 250 бюветов в городе свыше 70 на тот момент не работали, поскольку в районах отсутствуют средства на ремонт и обслуживание.

“Есть коммунальное предприятие “Киевгоскомобслуживание”. Можно ему передать эти скважины”, - сказал первый заместитель председателя КГГА.

В целом в Киеве насчитывается 224 бюветных комплекса. Из них около 180 находятся на балансе райгосадминистраций и ЖЭО, остальные - в собственности других субъектов ведения хозяйства. При этом на обслуживании «Киевводоканала» - только 145 бюветов, хотя прямые договоры между районными КП и «Киевводоканалом» подписаны только в 90 случаях, в стадии заключения - 18. Еще в шести случаях проводится тендер (то есть, решается, что обслуживание бюветов будет осуществлять «Киеводоканал» или другая организация).