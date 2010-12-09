Из-за медсестры новорожденная девочка получила ожоги

В Запорожской области возбуждено уголовное дело против медсестры родильного отделения больницы, из-за которой новорожденная девочка получила ожоги, квалифицированные медиками как повреждения средней степени тяжести.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, инцидент произошел в Гуляйпольской районной больнице.

"Сестра медицинской палаты новорожденных, в нарушение требований Закона "Об основах законодательства Украины о здравоохранении" и других нормативных актов, после рождения ребенка, на протяжении первых 25 минут, вопреки медицинским протоколам и правилам, отлучила ребенка от матери и перенесла на пеленальный стол. При этом во время перекладывания не убрала горячую грелку из-под пеленок, которые находились на столе, и положила на эти пеленки девочку. В результате новорожденный получил ожоги ягодиц - согласно заключению судебно-медицинского обследования, телесные повреждения средней степени тяжести", - сообщили в пресс-службе.

Действия медсестры квалифицированы как преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее выполнение служебных обязанностей медработником, повлекшее тяжкие последствия для несовершеннолетнего). В качестве наказания данная статья предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет или ограничение свободы на срок до 5 лет, с лишением права заниматься соответствующей деятельностью сроком до 3 лет. Ведется следствие.