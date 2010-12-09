Житомирщина: за 4 года усыновлено 433 ребенка

На Житомирщине в течение 2006 - 2010 лет усыновлено 433 ребенка, из них гражданами Украины 65%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на Всеукраинском семинаре "Национальное усыновление - приоритетная форма устройства детей, лишенных родительской опеки" в Житомире сообщила начальник службы по делам несовершеннолетних облгосадминистрации Елена Савельева.

По ее словам, "в области уже сложился определенный опыт работы по развитию семейных форм воспитания детей".

"В области сохраняется устойчивая тенденция к преобладанию национального усыновления над межгосударственным", - отметила начальник службы по делам несовершеннолетних облгосадминистрации.

А. Савельев уточнила, что областной показатель устройства детей в семейные формы воспитания составляет 73,2% (общеукраинский - 70,9%).

Как передает корреспондент УНИАН, ранее на коллегии Житомирской облгосадминистрации заместитель председателя Житомирской ОГА Игорь ОРЛОВ сообщал, что в этом году в области создано 17 приемных семей, в которые устроены 41 ребенка, усыновлено 58 детей.

В настоящее время в области функционирует 28 детских домов семейного типа и 168 приемных семей, в которых - 493 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. В семинаре принимают участие специалисты служб по делам детей областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций.

Справка УНИАН. В Житомирской создана единая информационно-аналитическая система (ЕИАС) «Дети», в которую вносят сведения о детях-сиротах и детях, лишенных родительской опеки, детей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, семьи потенциальных усыновителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, опекунов, попечителей.