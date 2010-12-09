В Луганской области превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ

В Луганской области эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен на 13%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в областной СЭС.

Уровень заболеваемости в целом составляет 55,5 на 10 тыс. населения при эпидемическом пороге 49,1 на 10 тыс. населения.

По словам главного государственного санитарного врача Луганской области Анатолия ДОКАШЕНКО, всего за 48-ю неделю острыми респираторными вирусными инфекциями заболели 12 тыс. 496 человек.

Эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ детей превышены во всех возрастных группах. Закрыта для проведения противоэпидемических мероприятий в связи с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ одна школа в Лутугинском районе. Госпитализированы за неделю 567 человек, из них детей до 17 лет - 451 (80%).