Завтра школы Ивано-Франковска закрывают на карантин

15:02, 09 декабря 2010
Новости регионов
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Представление главного санврача

Завтра школы Ивано-Франковска закрываются на карантин из-за резкого увеличения количества детей, заболевших гриппом и ОРВИ.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Ивано-Франковского горисполкома.

Готовится распоряжение городского председателя Ивано-Франковска Виктора АНУШКЕВИЧУСА о карантине по представлению главного санитарного врача города.

Школы уже предупреждены, что с завтрашнего дня начинается карантин «на неопределенный срок». «До конца дня будет подписано распоряжение городского председателя», - добавили в пресс-службе.

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