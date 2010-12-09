Завтра школы Ивано-Франковска закрывают на карантин

Завтра школы Ивано-Франковска закрываются на карантин из-за резкого увеличения количества детей, заболевших гриппом и ОРВИ.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Ивано-Франковского горисполкома.

Готовится распоряжение городского председателя Ивано-Франковска Виктора АНУШКЕВИЧУСА о карантине по представлению главного санитарного врача города.

Школы уже предупреждены, что с завтрашнего дня начинается карантин «на неопределенный срок». «До конца дня будет подписано распоряжение городского председателя», - добавили в пресс-службе.