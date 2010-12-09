Завтра школы Ивано-Франковска закрывают на карантин
15:02, 09 декабря 2010Новости регионов
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Представление главного санврача
Завтра школы Ивано-Франковска закрываются на карантин из-за резкого увеличения количества детей, заболевших гриппом и ОРВИ.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Ивано-Франковского горисполкома.
Готовится распоряжение городского председателя Ивано-Франковска Виктора АНУШКЕВИЧУСА о карантине по представлению главного санитарного врача города.
Школы уже предупреждены, что с завтрашнего дня начинается карантин «на неопределенный срок». «До конца дня будет подписано распоряжение городского председателя», - добавили в пресс-службе.
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