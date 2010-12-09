Житомирщина: водитель вместе с грузовиком провалился под лед

В Володарск-Волынском районе Житомирской области в карьере обнаружен грузовик и погибший водитель.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила сотрудник отдела общественных связей Главного управления МЧС в Житомирской области Иванна РЫКУН.

Трагедия произошла еще в воскресенье, 5 декабря, грузовик провалился под лед. Обнаружили автомобиль вчера местные жители.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства трагедии и проводят проверку.