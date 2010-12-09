Житомирщина: водитель вместе с грузовиком провалился под лед
13:56, 09 декабря 2010Новости регионов
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Погиб в карьере...
В Володарск-Волынском районе Житомирской области в карьере обнаружен грузовик и погибший водитель.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщила сотрудник отдела общественных связей Главного управления МЧС в Житомирской области Иванна РЫКУН.
Трагедия произошла еще в воскресенье, 5 декабря, грузовик провалился под лед. Обнаружили автомобиль вчера местные жители.
Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства трагедии и проводят проверку.
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