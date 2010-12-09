В Киеве карантина пока не будет

В Киеве на сегодняшний день эпидемический порог заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями не превышен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила начальник Главного управления здравоохранения Киевской городской государственной администрации Раиса МОИСЕЕНКО на пресс-конференция в Киеве «Грипп: готовность Киева к эпидемии, профилактические мероприятия и прогноз динамики заболеваемости».

По ее словам, в осенне-зимний период количество больных острыми респираторными заболеваниями в столице увеличилось, к врачам обратились 23 тыс. жителей города, две трети из которых - дети.

Р.МОИСЕЕНКО заметила, что это на 22% меньше определенного эпидемического порога.

Она отказалась давать четкие прогнозы относительно начала эпидемии в Киеве, отметив, что это, в том числе, будет зависеть и от погодных условий. По ее словам, эпидемиологи прогнозируют, что столица может превысить эпидпорог в конце декабря или начале января.

Она заверила, что сейчас ведется активная профилактическая работа, а также подготовка врачебных учреждений к эпидемии гриппа.

Также она отметила, что на сегодняшний день столичные больницы полностью обеспечены необходимыми медикаментами, в том числе “Тамифлю”.