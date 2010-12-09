В Симферополе мужчина разбился, выпав с 15-го этажа
12:57, 09 декабря 2010Новости регионов
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Травмы, несовместимые с жизнью
Молодой мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения, выпал с 15-го этажа двадцатиэтажного дома в Симферополе и разбился насмерть.
Информация о несчастном случае поступила к спасателям во второй половине дня 8 декабря, сообщили УНИАН в пресс-службе крымского Управления МЧС.
28-летний мужчина упал на крышу балкона третьего этажа многоэтажки.
«При падении он получил травмы, несовместимые с жизнью», - говорится в пресс-релизе.
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