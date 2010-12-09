В Ривненской области ребенок отравился угарным газом

Вчера в пгт Мизоч Здолбуновского района Ривненской области в частном жилом доме в результате нарушение правил эксплуатации печного отопления от отравления угарным газом погиб трехлетний ребенок, а еще два человека, в том числе младенец, в тяжелом состоянии госпитализированы.

Как сообщает пресс-служба МЧС, по факту происшествия правоохранительными органы проводят расследование.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Ривненской области.