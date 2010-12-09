В Ривненской области ребенок отравился угарным газом
12:22, 09 декабря 2010Новости регионов
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В частном жилом доме
Вчера в пгт Мизоч Здолбуновского района Ривненской области в частном жилом доме в результате нарушение правил эксплуатации печного отопления от отравления угарным газом погиб трехлетний ребенок, а еще два человека, в том числе младенец, в тяжелом состоянии госпитализированы.
Как сообщает пресс-служба МЧС, по факту происшествия правоохранительными органы проводят расследование.
На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Ривненской области.
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