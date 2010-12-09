Созданы 6 фильмов об успешных людях-инвалидах

В Виннице созданы шесть фильмов «Дорога к успеху» о людях с ограниченными физическими возможностями, достигшими успеха в разных сферах общественной жизни.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в управлении по делам СМИ и связей с общественностью Винницкого городского совета.

В городе полгода действует проект «Полноценный успех». Его воплощали в жизнь благотворительный фонд «Подольская община» и общественная организация «Гармония» при поддержке Фонда содействия демократии посольства США в Украине.

Результатом этого проекта стало создание шести фильмов «Дорога к успеху» о людях с ограниченными физическими возможностями, которые достигли успеха в разных сферах общественной жизни.

Также вышли из печати методико-информационное пособие-буклет «Полноценный успех», где рассказывается о возможностях обучения и трудоустройства людей с особыми потребностями.

Целью проекта является изменение отношения работодателей к работникам-инвалидам и разрушение стереотипа о том, что человек с ограниченными физическими возможностями не может полноценно работать и быть полезным предприятию или организации.

Винницкий городской председатель Владимир ГРОЙСМАН предложил создать программу, которая бы помогала анализировать количество рабочих мест, где работают люди с ограниченными физическими возможностями. «Сегодня задача общества и винницкого общества в целом - создание всесторонних условий для адаптации людей, имеющих несколько другие возможности и потребности. Сегодняшняя тема достаточно актуальна и я думаю, что сегодня могут быть наработаны те решения, которые смогут стать основой наших совместных действий в дальнейшем, как в частном, так и государственном секторе», - считает В.ГРОЙСМАН.