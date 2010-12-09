На Житомирщине 10-летний мальчик погиб, провалившись под лед
11:28, 09 декабря 2010Новости регионов
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Будьте осторожны!
В Житомирской области десятилетний мальчик погиб, провалившись под лед.
Как сегодня сообщили УНИАН в отделе общественных связей Главного управления МЧС Украины в Житомирской области, трагедия произошла 4 декабря в селе Смолдеров Барановского района. Ребенок провалился под лед на реке Смолка. Спасти его не успели, позже водолазы достали из воды тело мальчика.
Также, информирует ГУ МЧС Житомирской области, в тот же день в селе Паранино Емильчинского района в воде погиб 25-летний мужчина. Он нырнул в прорубь, чтобы охладиться после бани, однако переохлаждение оказалось чрезмерным - молодой человек от него погиб.
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