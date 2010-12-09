На Житомирщине 10-летний мальчик погиб, провалившись под лед

В Житомирской области десятилетний мальчик погиб, провалившись под лед.

Как сегодня сообщили УНИАН в отделе общественных связей Главного управления МЧС Украины в Житомирской области, трагедия произошла 4 декабря в селе Смолдеров Барановского района. Ребенок провалился под лед на реке Смолка. Спасти его не успели, позже водолазы достали из воды тело мальчика.

Также, информирует ГУ МЧС Житомирской области, в тот же день в селе Паранино Емильчинского района в воде погиб 25-летний мужчина. Он нырнул в прорубь, чтобы охладиться после бани, однако переохлаждение оказалось чрезмерным - молодой человек от него погиб.