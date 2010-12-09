В Луцке на карантин закрыты пять школ.

Количество отсутствующих из-за заболевания ОРВИ учеников в этих учебных заведениях составляет от 24% до 31%, сообщили УНИАН в управлении образования Луцкого городского совета.

Занятия в этих школах прекращены на 10 дней. В остальных школах занятия продолжаются, поскольку уровень отсутствующих из-за болезни детей в пределах 12-15%.

В целом уровень заболевания острыми респираторными заболеваниями за последнюю неделю в Луцке значительно возрос и на 8 декабря составлял 159,9 больных на 10 тысяч населения, тогда как эпидемический порог - 143 на 10 тысяч населения.