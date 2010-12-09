В Крыму нарушают закон относительно заместительной терапии

Прокуратура Крыма направила Министерству здравоохранения региона представление с требованием устранить многочисленные нарушения закона при применении на полуострове заместительной терапии, обнаруженные в ходе проверок.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры, прежде всего, нарушаются права пациентов - участников программы.

«Из-за того, что на полуострове до сих пор не создана система кабинетов заместительной терапии, нуждающиеся в специальном лечении наркозависимые вынуждены из разных уголков Крыма каждый день ездить в Симферополь для получения лекарств. Отсюда пропуски приема лекарственных средств, которые негативно сказываются на лечении, сводят его на нет и по правилам являются поводом для административной выписки больного», - говорится в пресс-релизе.

Вторая проблема, на которую указывает прокуратура Крыма, связана с грубым нарушением порядка хранения и использования наркотических препаратов заместительной терапии. «Нахождение опасных препаратов в неприспособленных помещениях и «вольное» обращение с медицинской документацией создает реальную угрозу их утечки», - подчеркнули в прокуратуре.

Крымская прокуратура требует от Минздрава автономии привлечь к ответственности людей, допустивших нарушения закона.