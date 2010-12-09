В Черновцах все школы и детсады закрыты
Из-за ухудшения эпидситуации
В Черновцах до следующего понедельника не будут работать все школы, детсады, внешкольные учреждения, спортивные школы и школы эстетического воспитания.
Как передает корреспондент УНИАН, такое решение приняла городская чрезвычайная противоэпидемическая комиссия в связи с превышением эпидемиологического порога заболеваемости ОРВИ.
В то же время, среди студентов регистрируются лишь единичные случаи заболеваний ОРВИ, поэтому приостанавливать учебу в вузах было признано нецелесообразным.
По данным Черновицкой областной санэпидемстанции, по состоянию на 8 декабря в области эпидемический порог заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) превышен на 54%: на эти болезни в регионе заболели более 54 тыс. человек или 6% от общего количества жителей области. Госпитализировано около 2 тысяч больных, из которых 73% составляют дети.
На территории районов Буковины, где превышен эпидемический порог, решениями чрезвычайных противоэпидемических комиссий проводятся меры, предусмотренные на период эпидемии.